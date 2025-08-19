Extingit l'incendi en una empresa de cosmètics de Lliçà de Vall (Barcelona)

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit l'incendi d'aquest dilluns en una empresa de cosmètics de Lliçà de Vall (Barcelona) situada al polígon industrial Cantallops de la localitat, que s'ha saldat sense ferits, informa Protecció Civil en una anotació a 'X' recollida per Europa Press aquest dimarts.
El foc va afectar completament una nau industrial de 500 m2 dedicada a la producció cosmètica, per la qual cosa es va establir un perímetre de seguretat i, preventivament, es va demanar el confinament de les naus properes, traslladant 17 dotacions de Bombers, segons va explicar el dilluns el cos a través de la mateixa xarxa social.
Davant d'aquest escenari, Protecció Civil va activar el pla Procicat en fase de prealerta per l'incendi i va instar la població a tancar portes i finestres si notava molèsties pel fum de les flames, encara que aquest dimarts ha tancat la prealerta.