Extingit l'incendi en una empresa de cosmètica de Badalona (Barcelona)

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han extingit aquest dissabte l'incendi que cremava des d'aquest divendres al migdia a l'interior d'una empresa de cosmètica al carrer Energia de Badalona (Barcelona).

En un tuit, recollit per Europa Press, han explicat que la nit de divendres a dissabte hi va haver una "petita represa" i que durant aquest dissabte faran revisions amb la cambra tèrmica per comprovar la temperatura de la nau.

L'avís es va donar a les 13.19 hores i es van arribar a desplaçar un total de 24 dotacions per treballar en un foc que va afectar la nau lateral superior, de la qual va col·lapsar part de la coberta.