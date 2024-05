BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de Barcelona han extingit aquest dimarts cap a les 15 hores l'incendi d'un autobús a la cantonada de Gran Via amb el carrer Marina, davant la Monumental.

Segons han informat els Bombers de Barcelona en una anotació a X recollida per Europa Press, no hi ha ferits i "s'està gestionant la retirada del vehicle".

L'incendi de l'autobús, de l'empresa Moventis, ha provocat una gran columna de fum negre i s'han fet desviaments de tràfic a la zona.