Extingit l'incendi d'Artesa de Segre (Lleida) en no detectar cap punt calent

LLEIDA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest diumenge a la nit l'incendi forestal d'Artesa de Segre (Lleida), que es va iniciar el divendres 9 d'agost i que va afectar a 68 hectàrees, en no detectar punts calents.

Segons han informat en un comunicat a 'X' recollit per Europa Press, aquests dies els bombers han estat revisant el perímetre i no han trobat revifalles, si bé al migdia d'aquest diumenge van remullar un tronc que fumejava a la zona cremada.

Els Bombers van donar l'incendi per controlat l'endemà d'iniciar-se després de revisar el perímetre amb 28 dotacions, si bé en total van treballar unes 66 terrestres, així com agricultors que van col·laborar llaurant camps i ajudant a ancorar els flancs de l'incendi perquè no pogués avançar.