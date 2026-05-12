Extingit l'incendi causat per una explosió de butà en un edifici a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil ha donat per extingit aquest dimarts a les 17.10 hores l'incendi a l'edifici afectat per una explosió de butà al barri de Poblenou de Barcelona, segons informa en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.
L'incident ha causat un ferit greu i un menys greu, que són una mare i la seva filla menor d'edat, que han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron, i altres 9 persones han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
La fi de l'incendi ha suposat també la desactivació de la prealerta del pla Procicat, i Bombers de Barcelona han avaluat l'afectació a l'edifici, que presenta danys estructurals però en el qual fins a 4 habitatges han quedat inhabitables.