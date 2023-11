Extingit un incendi en un habitatge de Tarragona amb 15 veïns desallotjats

Un home ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII per inhalació de fum



BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit aquest dilluns a les 11.56 hores un incendi en un habitatge del carrer Reial de Tarragona després de desallotjar 15 veïns.

En una anotació a X, recollida per Europa Press, els Bombers han acompanyat els veïns a recollir les seves pertinences, després que un arquitecte municipal ha confirmat que l'edifici presenta "patologies estructurals".

El foc s'ha originat a les 7.29 hores, i els Bombers de la Generalitat hi han enviat sis dotacions per provar d'extingir l'incendi, que s'ha reduït a la segona planta de l'edifici.

Cap a les 9 hores, s'ha donat l'incendi per controlat, i els efectius del cos d'emergències han "remullat els punts calents i han supervisat les afectacions de l'edifici".

DOS AFECTATS

Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha detallat en una anotació X, recollida per Europa Press, que s'hi han desplaçat tres unitats terrestres i han traslladat un ferit per inhalació de fum fins a l'Hospital Joan XXIII en estat menys greu.

A més a més, en el mateix missatge, el SEM detalla que diversos efectius han donat d'alta in situ un segon afectat.