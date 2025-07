Extingeixen un incendi entre el Pinell de Solsonès i Torrefeta (Lleida) que va començar el 22 de juny

LLEIDA 2 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit un incendi que es va originar el 22 de juny entre Pinell de Solsonès i Torrefeta i Florejacs (Lleida) que va arribar a cremar 494 hectàrees, i que va afectar localitats com Oliola i Granyena de Segarra, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.

Aquest incendi es va estabilitzar el mateix 22 de juny, es va controlar el 26 i el 28 va aparèixer una columna de fum, i se situava prop del foc de Torrefeta i Florejacs que es va originar dimarts i que ja ha cremat 5.577 hectàrees.

De fet, els Bombers esperen poder controlar l'incendi que crema des de fa gairebé 24 hores al llarg d'aquest dimecres a la tarda, sempre que les temperatures baixin, i estan treballant amb 35 dotacions terrestres i tres helicòpters per aconseguir-ho.