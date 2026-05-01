Expulsen a 21 multireincidents estrangers que operaven a Barcelona

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha expulsat a 21 ciutadans estrangers multireincidents que operaven a Barcelona i la seva àrea metropolitana, sobre els quals constaven "nombrosos" antecedents policials i judicials per diferents delictes greus, informa el cos en un comunicat aquest divendres.
Aquestes persones comptaven amb més de 170 antecedents policials per delictes contra el patrimoni principalment, com a robatoris amb força, amb violència o furts, però també delictes més greus com contra la salut pública, detencions il·legals o temptatives d'homicidi.
A més, set dels detinguts tenien antecedents per maltractaments en l'àmbit familiar i un altre més per agressions sexuals.
Per dur a terme aquestes repatriacions va ser necessari un treball previ per obtenir els corresponents decrets d'expulsió de la Subdelegació del Govern o una ordre d'expulsió de l'Autoritat Judicial.
Algunes d'aquestes persones es trobaven ingressades en el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona en tant es resolia el procediment, mentre que unes altres van ser detingudes per materialitzar la sortida del territori nacional.
Finalment, una vegada obtingudes les autoritzacions judicials i la documentació personal, es va establir un dispositiu de trasllat dels detinguts fins a la ciutat de Madrid on es va fer lliurament dels mateixos a funcionaris de la Unitat Central de Repatriacions de la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres.