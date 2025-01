Expulsen 20 estrangers multireincidents que actuaven principalment a Catalunya

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha expulsat del país 20 ciutadans estrangers "multireincidents" que actuaven en diverses zones de l'Estat, principalment a Catalunya i que residien a localitats de les quatre províncies catalanes.

Segons han informat fonts del cos a Europa Press, els repatriats acumulaven més de 200 detencions i un ampli historial d'antecedents, amb delictes de diferent índole com temptativa d'homicidi, agressió sexual, robatori amb violència i intimidació o maltractaments, entre d'altres.

Han indicat que els tràmits per a la localització, l'alliberament de causes pendents, la documentació i la detenció de les 20 persones s'ha fet a contrarellotge, ja que la data per a l'enlairament de l'avió noliejat era, textualment, inamovible.

La Unitat Central de Repatriacions s'ha coordinat amb la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres (BPEF) de Barcelona, amb un total de 38 efectius i 16 vehicles policials, entre els quals del Post Fronterer de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, de la Comissaria Local de Cornellà de Llobregat (Barcelona), del Post Fronterer de Camprodon (Girona) i de la 2a Unitat d'Intervenció Policial (UIP).

Els detinguts han anat en comitiva amb els efectius des del complex policial de la Zona Franca (Barcelona) fins a l'Aeroport de Madrid-Barajas, on se'ls ha entregat a la Unitat Central de Repatriacions (UCR).