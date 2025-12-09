Expulsats d'Espanya tres presos de Girona condemnats per agressió sexual i tràfic de drogues

GIRONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha materialitzat l'expulsió als seus països d'origen de tres homes que complien condemna al Centre Penitenciari de Puig de les Basses, a Figueres (Girona), dos d'ells per agressió sexual i un tercer per tràfic de drogues.
Segons explica aquest dimarts en un comunicat, un dels agressors sexuals complia condemna per ajuntar-se amb quatre individus més i accedir per la força a un domicili particular amb armes blanques i sostreure a la propietària, de 94 anys, i a la seva cuidadora tots els béns de valor; a més, van abusar sexualment de la cuidadora en presència de la dona gran, provocant-li diverses ferides.
L'altre agressor sexual va ser condemnat en sentència ferma per uns fets en els quals ell compartia domicili amb una dona i, "aprofitant-se d'aquesta circumstància", va entrar sense permís a la seva habitació on la va forçar sexualment.
El traficant de drogues va ser detingut per la Guàrdia Civil al Port d'Algesires a bord d'un camió procedent de Tànger (Marroc), on van trobar un doble fons amb 202 embolcalls de resina d'haixix, destinada a la venda i a la distribució.
Després d'assabentar-se de les circumstàncies i la situació dels tres presos, el Grup Operatiu d'Estrangers (GOE) de la Comissaria Local de Figueres va tramitar els expedients d'expulsió i finalment van ser expulsats a mitjans de novembre.
Van ser traslladats fins a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, on la Unitat Central d'Expulsions i Repatriacions UCER els va escortar fins a entregar-los a les autoritats dels seus països d'origen.