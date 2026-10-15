Expulsats 21 multireincidents estrangers que operaven a Catalunya, un per presumpte homicidi

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional han expulsat de Catalunya 21 ciutadans de nacionalitat estrangera amb nombrosos antecedents delictius, un dels quals és el presumpte autor d'un homicidi amb arma blanca que es va produir en un local comercial a Barcelona, segons informa el cos en un comunicat aquest dijous.
Aquestes persones acumulaven més de 80 antecedents policials per presumptes delictes principalment contra el patrimoni, com ara robatoris amb força, amb violència o furts, però també delictes més greus com per exemple delictes contra la salut pública, agressions sexuals, violència de gènere, o maltractaments en l'àmbit familiar.
Un altre dels multireincidents presumptament va agredir sexualment una menor d'edat, filla de la seva parella, i que convivia amb ell al mateix domicili.
Alguns d'aquests multireincidents estaven ingressats al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona mentre es resolia el procediment, i d'altres van ser detinguts per poder-los expulsar del país.
Finalment, un cop obtingudes les autoritzacions judicials i la documentació personal pertinent, es va traslladar els detinguts fins a Madrid, on la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres els va expulsar amb un vol noliejat.