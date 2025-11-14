Expulsats 16 multireincidents estrangers que delinquien a diversos municipis de Catalunya

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha expulsat un total de 16 ciutadans estrangers multireincidents, amb nombrosos antecedents policials i judicials per diferents delictes, que actuaven principalment a diversos municipis de Catalunya, informa aquest divendres en un comunicat.
Quant a la procedència dels expulsats, 10 procedien del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE), un de la presó, 3 eren expulsats per resolució judicial i la resta els van detenir in situ per efectuar una expulsió en 72 hores.
En l'operatiu hi ha participat personal policial de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona, Comissaria Local de Cornellà, d'Igualada, Sant Adrià de Besòs, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa i la Unitat d'Intervenció Policial (UIP), sumant un total de 38 efectius i 9 vehicles policials.