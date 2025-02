Expulsat un perruquer de Mataró que volia captar combatents per a Estat Islàmic

No podrà entrar a l'espai Schengen durant 10 anys

La Policia Nacional ha expulsat un ciutadà marroquí de 53 anys que treballava de perruquer a Mataró (Barcelona) i que volia captar combatents per a Estat Islàmic, segons han explicat en un comunicat aquest dilluns.

La investigació de la Guàrdia Civil va començar el 2015 després d'una comissió rogatòria del Marroc quan se'l va poder relacionar amb la captació de mujahidins per enviar-los a Síria i amb relacions directes amb diferents membres de cèl·lules gihadistes.

L'home va ser detingut per la Guàrdia Civil juntament amb un altre individu el 2018, ja que formaven part d'una cèl·lula salafista gihadista que operava a Catalunya.

"ACTUAVA COM A ADOCTRINADOR"

El perruquer "actuava com a adoctrinador per captar combatents i nodrir les tropes d'Estat Islàmic", i ho feia a la perruqueria que regentava i en reunions a diferents domicilis privats de Mataró, Barcelona i Tarragona.

A finals del 2019 li van incoar un procediment sancionador derivat d'una denúncia prèvia de la Prefectura d'Informació de la Guàrdia Civil "per realització d'activitats contràries a la seguretat nacional", i el 2022 va quedar en llibertat provisional i va tornar a Mataró.

Des d'aleshores va estar monitoritzat per "evitar que el seu radicalisme islàmic evolucionés".

A l'home se li va extingir l'autorització de residència i els agents van descobrir que el seu cunyat se'n va anar a Síria a lluitar amb Daesh i va morir en combat.

"PERILL REAL"

Després de valorar el "perill real" d'aquest home i després de nombroses gestions, l'Audiència Nacional va donar el vistiplau per expulsar-lo, per la qual cosa es va posar en marxa un dispositiu policial per localitzar-lo i detenir-lo.

Va ser conduït per carretera fins a Madrid i a mitjans de febrer es va materialitzar l'expulsió a Casablanca, amb la prohibició d'entrar a l'espai Schengen durant 10 anys.