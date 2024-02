Expulsat després de reincidir un condemnat per agressió sexual a Blanes (Girona)

GIRONA, 16 febr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha expulsat un home estranger de 40 anys que va ser condemnat per un delicte d'agressió sexual a Blanes (Girona) i que va reincidir després de quedar en llibertat.

L'home havia quedat en llibertat després de l'aprovació de la llei de 'només sí és sí', i la Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat va informar sobre el seu alt risc de reincidència, ha explicat la policia en un comunicat aquest divendres.

Per això, la policia va intentar localitzar-lo, però en trobar-lo no va poder expulsar-lo perquè les autoritats del seu país "no documentaven els seus ciutadans indocumentats residents a l'estranger", per la qual cosa va quedar en llibertat.

El van tornar a trobar al desembre, quan la policia local de Blanes va avisar que estava detingut a comissaria per presumptament cometre una nova agressió sexual.

La policia va fer noves gestions per documentar-lo i poder expulsar-lo, i l'home ha estat ingressat al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona fins al 8 de febrer, quan va ser repatriat.