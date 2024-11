Expulsat d'Espanya un lladre multireincident detingut a Sant Feliu de Guíxols

GIRONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, va expulsar d'Espanya un lladre multireincident que va ser detingut a Sant Feliu de Guíxols (Girona), segons han explicat en un comunicat aquest dimarts.

A l'home li constaven antecedents per furt amb el 'mètode de la sembra', en què els delinqüents actuen en equip per distreure i robar pertinences de l'interior dels vehicles.

Fins i tot un dels integrants de la banda, prèviament observava el pin de la targeta bancària de la víctima en alguna compra realitzada anteriorment per si aconseguien sostreure-la.

Els agents van comprovar que el ciutadà estranger estava en situació irregular a Espanya, amb una ordre d'expulsió dictada per la Subdelegació del Govern central a Girona, a més de diverses detencions per delictes de furt.

Un cop localitzat, l'home va ser detingut i traslladat al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona (CIE), on va estar fins que es va materialitzar l'expulsió al seu país d'origen per via aèria des de Madrid.