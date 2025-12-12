Una exposició dedicada a Isabel Llorach tancarà els actes del 150è aniversari del seu naixement

BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
La Fundació Rocamora de Barcelona acollirà fins al 12 de febrer del 2026 una exposició dedicada a Isabel Llorach que tanca les activitats del 150è aniversari del seu naixement, informa l'Any Isabel Llorach en un comunicat.
Comissariada per Javier Baladia, s'ha dut a terme amb el suport del districte de Sarrià-Sant Gervasi per mantenir el llegat i la difusió d'Isabel Llorach, que permet "entendre la cultura i el mecenatge al primer terç del segle XX".
La mostra comptarà amb informació documental per donar a conèixer la vida d'Isabel Llorach i peces que ajudaran el visitant a fer "un viatge emocional en el temps", com un vestit de muntar de Teresa Baladia, un llibre d'André Maurois dedicat a Llorach o el certificat d'atorgament de les Palmes Acadèmiques de França.