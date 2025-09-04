Una exposició a Barcelona reuneix més de 80 obres d'Antoni Clavé

Té doble seu al Palau Martorell i el Reial Cercle Artístic
BARCELONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
Una exposició retrospectiva al Palau Martorell i el Reial Cercle Artístic de Barcelona reuneix més de 80 obres del pintor Antoni Clavé en el 20 aniversari de la seva mort, informa aquest dijous el museu en un comunicat.
'Antoni Clavé amb majúscules', que es podrà veure des d'aquest divendres al 16 de novembre i està comissariada pel responsable dels Arxius Clavé de París, Aude Hendgen, i el cofundador del Palau Martorell i president del Reial Cercle Artístic, José Félix Bentz, recorre en cinc seccions temàtiques la producció de l'artista des dels anys 30 a la fi dels 90.
Considerat una de les grans figures de l'art català i espanyol del segle XX, aquesta exposició de Clavé (1913-2005) és la primera d'aquesta magnitud que se li dedica, des de la que va albergar La Pedrera en 1996.
ETAPES CRONOLÒGIQUES
L'exposició al Palau Martorell recorre la producció de Clavé des dels anys 30, amb el seu treball com a cartellista, el seu trasllat a París en 1939, on coneix Pablo Picasso, i, a més de la pintura, té activitat com a gravador, escenògraf i figurinista.
El seu treball com a il·lustrador del llibre de bibliòfil 'Gargantúa', de François Rabelais, renova la iconografia de la seva pintura i introdueix el tema dels 'Rois', tòtems onírics que porten flors, i els 'guerriers' també comencen a envair les seves obres.
A l'abril de 1956, va realitzar la seva primera exposició a Espanya a la Sala Gaspar de Barcelona, i es va convertir en un dels primers artistes contemporanis a exposar en el Centre Georges Pompidou.
Espanya, i en particular Barcelona, estan en el centre de la creació d'Antoni Clavé a mitjans dels anys 80, i a partir d'exposicions de la seva obra al Japó l'obra es veu transformada per l'impacte estètic de l'enfocament oriental de l'espai i els seus 'collage' es tornen geomètrics, estructurats i arquitectònics.
El seu viatge a Nova York a finals dels anys 80 converteix a la ciutat nord-americana en una nova font d'inspiració, i la seva paleta cromàtica es redueix de nou, concentrant-se en el negre i els matisos de gris.
REIAL CERCLE ARTÍSTIC
En el Reial Cercle Artístic, l'exposició se centra en el Clavé com a artista polifacètic i l'exploració de materials tan diversos com la fusta, el cartró, els tèxtils i el bronze.
El recorregut de l'exposició inclou una sala que mostra la faceta com a mestre gravador de Clavé i la seva experimentació amb les tècniques i els materials de l'art gràfic.
L'exposició es completa amb una visita a les Sales Clavé situades al Palau de la Generalitat, que alberguen 9 pintures de gran format i 4 escultures, i durant l'exposició la Generalitat organitzarà visites guiades prèvia inscripció.