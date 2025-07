Exploten projectils enterrats de la Guerra Civil a causa de l'incendi de Paüls

TORTOSA (TARRAGONA), 8 (EUROPA PRESS)

L'incendi que s'ha originat dilluns al migdia a Paüls (Tarragona) i que continua actiu amb més de 3.000 hectàrees cremades ha fet explotar antics projectils i artefactes de la Guerra Civil que estaven enterrats a la zona des d'aleshores, però sense provocar cap incident concret.

Així ho confirmen fonts dels Bombers de la Generalitat, que indiquen que es tracta d'un fet "molt freqüent" per la ubicació on s'està produint l'incendi, ja que en aquella zona es van produir diversos bombardejos per la batalla de l'Ebre.

Concretament, les mateixes fonts indiquen que han registrat explosions prop de la carretera TV-3541, que aquest dimarts a la tarda continua tallada entre Paüls i Xerta (Tarragona).