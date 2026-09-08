Una explosió en un edifici a Cerdanyola deixa 2 ferits traslladats a l'hospital

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat treballen en una explosió que s'ha produït aquest dimarts a la tarda en un edifici del carrer Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), en què una dona de 50 anys i un home de 61 han estat traslladats a l'hospital, si bé estan estables.
Segons han explicat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press, la dona ha patit un traumatisme i diverses fractures i ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell i l'home ha estat derivat a la unitat de cremats del Vall d'Hebron a Barcelona.
Els Bombers han activat 9 dotacions, a més del Grup d'Estructures Col·lapsades, el Grup Caní de Recerca i han sol·licitat la presència de l'arquitecte municipal i la companyia de gas.
Ha quedat afectat el forjat de la planta baixa, que ha caigut al soterrani i ha afectat un local.
El SEM també ha atès una tercera persona que ha patit un atac d'ansietat.