Experts veterinaris de la UE viatgen aquest dimarts a Catalunya per fer front a la PPA

Rafael Bastante - Europa Press - Arxiu
BRUSSEL·LES 1 des. (EUROPA PRESS) -
Experts veterinaris de la Comissió Europea arribaran aquest dimarts a Catalunya per avaluar sobre el terreny la situació i donar suport a les autoritats en el control del brot de pesta porcina africana (PPA), per garantir que es posen en marxa totes les mesures urgents que estableix la normativa comunitària davant un virus que es pot propagar "molt ràpidament".
"Tenim els nostres experts pendents, el nostre Equip Europeu d'Emergència Veterinària (EUVET, per les seves sigles en anglès) ja estarà demà sobre el terreny a Catalunya i podran assessorar les autoritats nacionals i locals que gestionen la situació i que podran tenir assessorament dels experts europeus, perquè Espanya no és l'únic país afectat", ha indicat en una roda de premsa la portaveu comunitària responsable de salut i seguretat alimetària, Eva Hrncirova.
La portaveu ha confirmat així que l'executiu comunitari ha rebut la notificació dels primers casos de la pesta porcina africana a Espanya "des de fa més de 30 anys" --la malaltia es considerava erradicada des del 1995-- i ha subratllat que "cal actuar" per engegar totes les mesures que ja recomana la legislació comunitària, entre les quals establir les zones afectades, controlar les espècies salvatges --en referència als senglars--, prohibir la caça i altres mesures estrictes a les granges afectades, com el sacrifici.