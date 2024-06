Experts no veuen "alarmant" l'arribada a Catalunya de noves variants de covid

La incidència del coronavirus es manté baixa

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

Especialistes epidemiològics de l'Hospital Clínic, de l'Hospital Vall d'Hebron a Barcelona i de l'Hospital Germans Trias i Pujol 'Can Ruti' de Badalona (Barcelona) consultats per Europa Press han assegurat que no veuen "alarmant" l'arribada a Catalunya de noves variants de covid, conegudes com a FLiRT.

Segons la informació de la base de dades genòmiques de virus Gisaid, a Catalunya s'han detectat 53 casos pertanyents a les noves variants de covid: 26 a l'Hospital Vall d'Hebron, 8 a l'Hospital de Bellvitge (Barcelona), 7 al Clínic Barcelona, 8 a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), 3 a l'Hospital Josep Trueta (Girona), 1 a l'Hospital Joan XXIII (Tarragona).

La cap del Servei de Medicina Preventina i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Anna Vilella, atribueix l'aparició de noves variants a la "evolució natural" del coronavirus, que descriu com un virus variable amb una alta capacitat de mutació que contribueix a la seva supervivència.

Vilella ha explicat que és previsible que "periòdicament" el virus vagi canviant per sobreviure i hi hagi noves variants que resultin més contagioses perquè deriven de mutacions "prou grans com per saltar-se la resposta immunitària que ha adquirit la població".

NO TÉ IMPACTE EN HOSPITALITZACIONS

En la mateixa línia, el responsable de la Unitat de Virus Respiratoris de Vall d'Hebron, Andrés Anton, ha afirmat que "el que està passant amb aquestes variants FLiRT és el que ha anat passant durant tota la pandèmia i és al que ens tenen acostumats els diferents virus respiratoris que no són SARS-CoV-2, com pot ser la grip o el virus respiratori sincitial (VRS)".

Ha dit que, tot i que hi ha un petit increment en el nombre d'infectats, "en realitat no té un impacte ni en les hospitalitzacions ni en les defuncions" i, segons el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (Sivic), la incidència del coronavirus es manté baixa.

Anton ha insistit que cal afrontar "amb tranquil·litat" l'arribada de noves variants i tenir present que hi ha una immunitat adquirida per vacunació i per infecció natural, de manera que la població immunocompetent està protegida.

VACUNACIÓ

"Hem d'estar alerta, no abaixar la guàrdia, però no alertar", ha afegit l'especialista del Servei de Malalties Infeccioses de Can Ruti Lourdes Mateu, que ha destacat que el que és important és protegir amb vacunes la població més vulnerable, ancians i persones immunodeprimides, que és més probable que necessitin hospitalització en cas d'infectar-se.

Per afrontar les noves variants, els tres especialistes han coincidit en la importància de recórrer a la vacunació, especialment en la població vulnerable, les persones que viuen amb pacients vulnerables i personal sanitari, i asseguren que, com més àmplia sigui la cobertura vacunal de la població, millor serà la protecció.