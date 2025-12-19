Experts de l'ONU, "consternats" pel desallotjament del B9 i l'estigmatització dels migrants

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
Experts de les Nacions Unides s'han mostrat "consternats" pel desallotjament del bloc B9 de Badalona (Barcelona) i la retòrica estigmatitzant contra els immigrants a Catalunya.
El relator especial sobre el Dret a un Habitatge Adequat, Balakrishnan Rajagopal, i el relator especial sobre els Drets dels Migrants, Gehad Madi, han lamentat que s'hagi fet el desallotjament "malgrat les crides perquè es posposés la mesura fins que es trobessin alternatives d'habitatge adequades per als residents afectats", informa l'ONU en un comunicat d'aquest dijous.
"El desallotjament està deixant centenars de persones vulnerables sense llar en ple hivern, sense que les autoritats municipals els ofereixin un habitatge alternatiu adequat. En no disposar d'habitatges alternatius, la gran majoria dels desallotjats no té més remei que buscar refugi en altres assentaments informals o acampar a l'aire lliure", han afirmat.
Els relators assenyalen que desallotjar una persona en ple hivern i deixar-la sense llar constitueix "una greu violació del dret a un habitatge adequat i d'altres drets humans", i que no oferir-los alternatives pot constituir un tracte cruel, inhumà o degradant, estrictament prohibit pel dret internacional dels drets humans, textualment.
"Continuarem vigilant la situació. Instem les autoritats a que garanteixin que totes les persones desallotjades tinguin accés a un habitatge segur i adequat per protegir els seus drets i la seva dignitat", han assegurat.