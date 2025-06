Experts demanen abordar el cas de les pintures de Sixena només des del plànol tècnic i científic

BARCELONA 22 juny (EUROPA PRESS) -

Més de 130 professionals de la conservació-restauració del patrimoni cultural de diferents punts d'Espanya han signat un manifest en el qual demanen abordar el cas de les pintures murals del monestir de Sixena "únicament des del plànol tècnic i científic".

Els experts han mostrat la seva preocupació pel tractament que està rebent el cas de les pintures murals del monestir de Sixena, conservades al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), i han afirmat que es tracta "d'una obra intrínsecament fràgil".

"Lluny d'aquest soroll, l'anàlisi de la problemàtica de conservació s'ha d'abordar únicament des del plànol tècnic i científic, atès que el judicial ja s'ha dirimit", recull el manifest, que s'ha fet públic aquest diumenge.

"Més enllà dels aspectes judicials, que, per descomptat, respectem i acatem, planteja qüestions ètiques i professionals que afecten de manera directa la nostra disciplina", han afegit.

Així mateix, han afirmat que des de la professió fa temps que denuncien la instrumentalització amb finalitats polítiques del patrimoni cultural, "que es converteix en un instrument ocasional al servei d'interessos espuris: grapejat quan convé, ignorat gairebé sempre".

Asseguren que, segons el codi elaborat per European Confederation of Conservator-Restorers Organisations (ECCO) i acceptat per totes les associacions professionals europees, tenen "l'obligació ètica d'anteposar la integritat dels béns culturals a qualsevol tipus de pressió externa, ja sigui política, institucional o econòmica".

Han expressat que l'obra en litigi no és un símbol ni una bandera "que es pugui agitar segons convingui", sinó un bé cultural la integritat del qual ha de preservar-se en benefici de tota la societat.

"Com coneixem el limitat esforç que les administracions dediquen a la defensa i protecció del patrimoni, aquesta sobreactuació ens sembla simplement demagògica", han expressat.