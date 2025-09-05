Una experta de la UIC Barcelona demana potenciar el rol del fisioterapeuta en l'atenció primària

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
La investigadora i professora del grau en Fisioteràpia de la UIC Barcelona Carolina Climent ha reclamat a la sanitat pública que reforci el rol del fisioterapeuta en l'atenció primària per millorar els resultats i reduir costos.
Amb motiu del Dia Mundial de la Fisioteràpia, que se celebra dilluns, Climent ha criticat que, "malgrat el cost econòmic i social que suposa el dolor crònic, es continuïn prioritzant fàrmacs i procediments invasius, sovint infectius per al dolor persistent", informa aquest divendres la universitat en un comunicat.
Ha afirmat que a Espanya més de vuit milions de persones viuen amb dolor crònic i un 65% el pateixen de manera incapacitant, amb un cost per a la sanitat pública de més de 16.000 milions d'euros anuals.
En vista d'aquestes xifres, l'especialista en dolor crònic i fibromiàlgia ha insistit que hauria de ser "prioritari" invertir en fisioteràpia perquè millora els resultats, redueix els costos a llarg termini i disminueix el consum de fàrmacs i les visites mèdiques.
Climent ha destacat que, en alguns casos, el dolor crònic "no és simplement un símptoma físic", sinó que és una malaltia complexa amb múltiples determinants, bé siguin biològics, psicològics i socials.
L'experta ha apostat per oferir als pacients un abordatge biopsicosocial i centrat en la persona que "permeti comprendre el pacient íntegrament, tenint en compte la seva història, context, emocions, creences i patrons de moviment".