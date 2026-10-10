Expert de la CEU UAO crida a desestigmatizar la salut mental i "lluitar contra les pantalles"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -
El degà de Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO), Josep Maria Guardiola, ha fet una crida a desestigmatizar i normalitzar la salut mental, així com a "lluitar contra les pantalles" a les quals assenyala com a causants d'addicció.
En una entrevista d'Europa Press pel Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra aquest dissabte, insisteix a "fugir de l'estigmatització d'aquestes patologies" i lamenta que la gent no s'atreveixi a dir que té un quadre d'ansietat, depressió o algun altre tipus de trastorn.
"Òbviament és un àmbit íntim de la persona, però hem de fugir de l'estigmatització. És necessari que aquestes persones se sentin molt recolzades. Crear un clima d'acompanyament, on la persona se senti molt segura", remarca.
En aquest sentit, advoca per parlar d'aquest tema amb més franquesa: "Molta gent parla que té depressió però quan ja l'ha tingut, després de passar-la i superar-la, com una evidència, una normalització. Està bé que es digui, però en el moment en el qual la tenien no ho deien perquè està estigmatitzat, perquè sembla que siguin una persona una mica fluixa".
"UNA MITJANA DE 5 O 6 HORES ENGANXATS A UNA PANTALLA"
Guardiola creu que en el context actual cal tenir "molt en compte la salut mental", ja que assegura que han crescut les patologies mentals, i destaca que aquests problemes no només han augmentat entre els joves, sinó en tota la població.
Preguntat pels factors darrere del fenomen, ha assenyalat a les xarxes socials, que, en les seves paraules, són frugals i terriblement addictives, i considera que "la capacitat autocrítica de la gent jove o de saber discernir entre el que et convé o no, és difícil quan t'has deixat arrossegar i no tens capacitat de fer bona crítica".
"Les pantalles, que són molt útils i en algunes situacions tenen el seu interès, estan creant molta addicció. És impresentable: no pot ser una mitjana de 5 o 6 hores enganxats a una pantalla. Això resta capacitat autocrítica d'entendre les coses i et porta clarament a una falta de llibertat que és l'addicció. És una certa esclavitud", diu.
DETECTAR LA SITUACIÓ
En l'àmbit universitari i, en concret, en la facultat de Ciències de la Salut i de la Vida, Guardiola diu que la salut mental "és un problema real" i que des del primer moment es dona als alumnes la possibilitat d'atenció especialitzada, a través de mentories o servei d'atenció psicològica.
En el cas concret dels estudiants, la millor forma de detectar un problema de salut mental és veure si el seu rendiment acadèmic ha disminuït; i, per a la població en general, diu que es pot identificar si els comportaments d'aquesta persona canvien: "Si deixa de respondre a Whatsapps, per exemple, o si té comportaments fora de to".
"També si s'ha separat, si s'ha quedat sense treball o si ha tingut algun problema familiar. Tot això són condicionants que canvien l'entorn, i si tu no aquestes preparat poden passar-te factura. I fins i tot encara que estiguis preparat pot passar-te perquè pot haver-hi certa predisposició", afegeix.
ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Guardiola defensa que s'ha millorat molt en l'accés a l'atenció psicològica, però creu que segueix sent "insuficient" i que es deu a un problema d'organització, ja que lamenta que hi ha llargues llistes d'espera.
"El pacient amb trastorn depressiu major o un quadre d'angoixa, al que li donen una medicació i visita en 3 mesos, potser és necessari tenir eines suficients per acudir abans o tenir un seguiment. La salut mental no hauria d'esperar. És molt traumàtic, passa factura", assegura.
Per a ell, és important fer una dotació "apropiada" de professionals de la salut mental --incloent a psiquiatres, educadors socials i infermers especialitzats, entre altres--, i donar-los les eines necessàries per poder atendre a aquestes persones.
També defensa la necessitat de fer més campanyes públiques per normalitzar la patologia mental, "per llevar aquest estigma, perquè hi ha campanyes molt potents de tràfic o contra el suïcidi, i des del pinto de vista de salut mental estaria molt bé crear aquesta consciència".