Expert alerta d'un "incipient" fenomen d'huracans al Mediterrani per la calor extrema

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -
El director del Centre en Resiliència Climàtica, coordinat pel centre tecnològic Eurecat, Carles Ibáñez, ha alertat d'un "incipient" fenomen d'huracans al mar Mediterrani a causa de l'augment de les temperatures i la calor extrema.
En una entrevista d'Europa Press, ha assegurat que les onades de calor provoquen que cada vegada siguin més freqüents fenòmens com a "tornados o rebentades" tèrmiques a Europa i, concretament, en el Mediterrani, on aquests fenòmens es coneixen com 'medicanes'.
"Fins ara han estat molt escassos però poden produir-se", i ha recordat un que va tenir lloc fa 2 anys a Líbia, que va causar inundacions importants així com morts, i va ser catalogat com 'medicane', causat per la calor acumulada en el Mediterrani.
Ibáñez assenyala que tots aquests fenòmens violents tenen ara més probabilitat de produir-se perquè "hi ha més acumulació d'energia en l'atmosfera", a causa del contrast de temperatures entre una massa d'aire fred i la calor d'oceans i mars.
En aquest sentit, recorda que a Estats Units, per exemple, la temporada de tornados comença a l'agost i acaba al novembre, perquè "a l'agost ja s'ha acumulat molta calor en oceans i mars i pot haver-hi més contrast entre les masses d'aire fredes i calents".
ONADES DE CALOR
L'expert indica que les onades de calor es diuen així perquè són episodis en els quals se supera el llindar dels valors de referència, encara que afirma que "ja s'estan convertint gairebé en un fenomen més freqüent que no excepcional a l'estiu", i insisteix que també passa durant la resta de l'any.
"Com tenim un marc de referència que fins ara oficialment no s'ha mogut, cada vegada és més freqüent tenir períodes excepcionals. (Davant d'això) potser hem de canviar el marc de referència per definir què és una cua de calor, o entendre que serà un fenomen més freqüent", afegeix.
Quant a les conseqüències de les ones de calor, alerta que el "més greu" és sobre la salut humana, tant a nivell de mortalitat com quant a l'afectació a persones amb malalties cròniques, però que també hi ha efectes sobre el medi natural, com els incendis, ja que amb altes temperatures s'incrementa tant la seva probabilitat com la seva magnitud.
També ha fet referència a l'augment de la temperatura del mar, que afecta a la biodiversitat, als efectes sobre l'agricultura, així com al turisme, al que assegura que les onades de calor poden "afectar negativament".
TURISME I ADAPTACIÓ
Quant a l'afectació sobre el turisme, assegura que, a nivell de la Comissió Europea, ja s'han analitzat els efectes de les onades de calor i s'ha vist que s'està produint "un cert trasllat o fugida de persones que, o no fan vacances en llocs tan càlids, o les facin en períodes no tan calorosos com a agost".
Ibáñez assegura que, davant d'aquest increment de temperatures, els ciutadans s'adapten com poden i que han d'assumir canvis en la forma de comportar-se i en els seus hàbits: "És una adaptació que es produeix de forma més o menys ordenada, però és obligada i forçada".
"L'important és alertar que com el canvi climàtic és de tipus exponencial, és a dir, cada vegada s'accelera més, podem adaptar-nos però no som conscients que ens hem de començar a preparar pel que vindrà en els propers anys, de fins i tot poder arribar als 50 graus i com podria impactar a les ciutats", diu.
Creu que, davant d'això, hi haurà diferències en l'adaptació, ja que "la gent amb més recursos econòmics i consciència del perill acabaran movent-se a altres llocs no tan càlids i la gent amb menys recursos o menys consciència del problema no tant".
ENERGIA
En un escenari en el qual les onades de calor o les temperatures extremes són cada vegada més freqüents, l'expert remarca que augmenta el consum d'energia, per a la refrigeració principalment, i que poden haver-hi situacions en el qual "el sistema elèctric no aguanti aquesta demanda".
"Et pots trobar en fallida elèctrica en plena onada de calor, amb una situació realment d'emergència. És el peix que es mossega la cua", ha assegurat.
Per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, i evitar els riscos per a la salut i l'economia derivats de l'emergència climàtica, Ibáñez creu l'alternativa seria electrificar el sistema amb energia solar i eòlica, però que això "s'hauria d'haver fet ja", i alerta que no s'estan complint els compromisos internacionals ni el full de ruta europeu.
TEMPERATURA DEL MAR
També ha assenyalat que un altre efecte important de l'augment de temperatura és que l'escalfament dels oceans i el desglaç de les masses de gel que estan fent pujar els nivells del mar, i apunta al fet que actualment l'increment és de gairebé mig centímetre a l'any i que "es va accelerant".
La previsió és que al final d'aquest segle hi hagi 1 centímetre o més a l'any de creixement, la qual cosa provocaria que s'acumuli al final del segle 1 metro de agua més, i això pot produir una reculada de la platja de "uns 100 metres", segons ell.
"En el cas del litoral català la situació seria crítica, ja que hi ha algunes platges que no tenen ni aquesta distància", i creu que aquest fenomen impactarà ja no només a les platges, sinó en les infraestructures costaneres, en l'economia i en el turisme.