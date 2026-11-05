Exhaurits en un dia els primers 20.000 Bonus Cultura de l'Ajuntament de Barcelona

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Els 20.000 Bonus Cultura de la primera onada d'aquest programa de foment del consum cultural de l'Ajuntament de Barcelona s'han acabat en 24 hores, informa aquest dijous l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) en un comunicat.
El programa, destinat a acostar la cultura de la ciutat a nous públics, compta amb 1,5 milions d'euros d'inversió --que es tradueix en 20 euros per sol·licitant-- per a espectacles d'arts en viu, projeccions de cinema en català i llibres en llengua catalana.
Els 35.000 bons restants, fins a completar els 55.000 de tota la campanya, es podran sol·licitar en les dues onades encara per executar: la segona serà vigent de l'11 de gener al 25 d'abril, i la tercera del 26 d'abril al 31 de juliol.