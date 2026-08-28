Un excursionista mor en precipitar-se per un pendent a la zona del Besiberri Sud (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
Un excursionista de 26 anys ha mort aquest divendres en precipitar-se per un pendent a l'Estany de Gémena de Dalt, a la Vall de Boí (Lleida), mentre feia la ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud.
Els Bombers de la Generalitat expliquen en un comunicat que han localitzat el cos aquest migdia, després de rebre un avís a les 12.47 d'una excursionista que alertava que el seu company havia caigut fins a una zona de difícil accés.
Un helicòpter de rescat amb personal del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat al lloc i a les 13.18 han trobat el cos.
L'acompanyant ha estat traslladada al Pont de Suert, on ha rebut atenció psicològica.
El servei ha quedat a càrrec dels Mossos d'Esquadra per fer l'aixecament del cos i les investigacions pertinents.