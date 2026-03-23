6 exconsellers de Cultura signen una carta a favor de crear un Ateneu de la Cançó a Barcelona

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
Els exconsellers de Cultura de la Generalitat Ferran Mascarell, Joan Manel Tresserras, Santi Vila, Lluís Puig, Laura Borràs i Àngels Ponsa han signat una Carta Oberta per a la creació d'un Ateneu de la Cançó d'Autor a Barcelona.
El projecte de l'Ateneu, impulsat pel cicle Barnasants, preveu un model de gestió cívica en un equipament públic d'uns 1.800 metres quadrats i un pressupost anual estimat d'1,21 milions d'euros, amb una aportació pública del 64%, informa el Barnasants en un comunicat d'aquest dilluns.
La carta subratlla el valor històric i cultural de la cançó d'autor, des de la tradició trovadoresca fins a la Nova Cançó durant el franquisme, i reivindica la seva vigència actual "com a vehicle d'expressió artística, divulgació poètica i eina pedagògica".
El text assenyala la falta d'un espai estable a Barcelona dedicat a aquest patrimoni i defensa la creació de l'Ateneu de la Cançó com a "infraestructura clau per preservar la memòria musical, impulsar la creació contemporània en llengua catalana, recolzar el talent emergent i reforçar la projecció internacional de la cultura catalana".
Així, el projecte planteja la creació d'un equipament de públic de referència que integri espais de documentació, investigació, creació, exhibició i trobada, amb una programació estable i "vocació internacional".
En aquest context, el Barnasants ha fet una crida al govern barceloní i al conjunt dels grups polítics municipals perquè es posin d'acord per impulsar l'Ateneu de la Cançó "de forma immediata".