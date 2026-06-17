Evoluciona "favorablement" l'incendi de l'IRTA-CReSA de Cerdanyola (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat continuen treballant amb 15 dotacions aquest dimecres a la tarda en un incendi que afecta el Centre de Recerca en Sanitat Animal de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA-CReSA) a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que evoluciona "favorablement", ha explicat el cos en una anotació a X.
Els bombers treballen a l'interior de l'edifici principal dels laboratoris i a l'interior d'una de les naus adjacents, que conté palla i ha cremat completament.
A més a més, estan monitorant els possibles focus secundaris que es puguin propagar a la massa forestal prop del centre.
El foc s'ha originat a les 15.22 quan inicialment ha afectat una caseta adossada a l'exterior i, posteriorment, s'ha propagat a l'interior dels laboratoris.
En arribar ja s'havia evacuat l'edifici per part del personal del laboratori i no hi ha persones ferides.