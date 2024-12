Evacuen a uns 300 alumnes d'un centre de FP a Lleida per un incendi en un habitatge proper

LLEIDA 2 des. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han evacuat aquest dilluns a uns 300 alumnes d'un centre de Formació Professional (FP) a Lleida per un incendi en un habitatge proper, on no hi ha hagut ferits.

L'evacuació s'ha fet per "prevenció" i els bombers, que han donat l'incendi per controlat, treballen sobre les 22.00 hores amb set dotacions, informen des del cos a Europa Press.

L'incendi s'ha produït en un habitatge en plaça Sant Llorenç de Lleida i les flames han danyat la teulada.