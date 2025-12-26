Evacuen una residència de Far d'Empordà (Girona) preventivament per la pluja

GIRONA 26 des. (EUROPA PRESS) -
Una residència de Far d'Empordà (Girona) per a persones amb discapacitat intel·lectual ha estat evacuada preventivament per la pluja aquest divendres, amb el trasllat de 16 persones a un altre centre del municipi.
La residència ha tingut la iniciativa d'evacuar-les, ja que és en una zona inundable propera al riu Manol, un dels que ha tingut una crescuda més alta aquest divendres, informa Bombers de la Generalitat via X.
El telèfon d'emergències 112 n'ha rebut l'avís als 7.53 i Bombers ha col·laborat en l'evacuació: 6 les ha evacuades personal de la residència i 10 han estat evacuades per Bombers.