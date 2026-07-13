Evacuen 4 nuclis de població per l'incendi forestal d'Aigumúrcia (Tarragona)

TARRAGONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha evacuat "preventivament" els núcles de població de Ranxo Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les Cases Romanill de Querol per l'incendi forestal d'Aiguamúrcia (Tarragona) aquest dilluns.
S'ha enviat un ES-Alert a la població dels nuclis aquest dilluns sobre les 6.45 hores, s'ha ordenat l'evacuació entre les 7 i les 9 hores per la TV-2441 i es preveu que puguin tornar als seus domicilis abans de la nit, han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Es mantenen confinades la resta de zones afectades.