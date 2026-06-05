Evacuen les naus prop de l'incendi de Santa Perpètua, amb 26 dotacions de bombers

150 treballadors de la nau incendiada han estat desallotjats
BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han demanat l'evacuació dels treballadors de les naus al voltant de l'incendi declarat aquest divendres cap a les 15 hores en una nau d'Honda del polígon industrial Torre del Rector de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), en què treballen 26 dotacions terrestres, informen en un missatge a X recollit per Europa Press.
A causa de l'evolució de l'incendi, els Bombers han sol·licitat aquesta mesura davant la possibilitat que les flames es propaguin a les naus de la zona.
L'avís al telèfon d'emergències 112 ha estat a les 14.58 hores i les dotacions terrestres hi treballen "intensament" des de l'exterior, ja que el foc afecta completament l'interior i la coberta de la nau, segons han explicat fonts del cos a Europa Press.
També han assegurat que no s'ha produït cap dany personal perquè s'ha pogut evacuar tot el personal, unes 150 persones.
La columna de fum és visible des de diversos punts prop del municipi, ja que el foc s'ha originat al costat de l'AP-7, on el trànsit continua circulant.
Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han tallat l'accés als carrers principals per crear un perímetre de seguretat.