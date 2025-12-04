Evacuen en estat crític el conductor d'un camió que ha bolcat a l'AP-7 a Gelida (Barcelona)

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
L'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuat en estat crític el conductor d'un camió que ha bolcat aquest dijous a les 13.25 hores al punt quilomètric 177 de l'AP-7 a Gelida (Barcelona) en sentit sud.
Segons han detallat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press, el ferit ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, i en total hi han acudit dues ambulàncies, a més de l'helicòpter.
A més a més, sobre el terreny hi ha quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat que estan duent a terme les tasques de neteja, ja que el camió ha perdut la càrrega de quitrà.
Per això, al migdia només es manté obert un carril, per la qual cosa les retencions pugen a uns 11 quilòmetres.
Finalment, la normalitat de la circulació es va recuperant progressivament.