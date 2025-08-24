Evacuen els passatgers d'un tren de Rodalies avariat entre Cunit i Cubelles (Tarragona)

TARRAGONA 24 ago. (EUROPA PRESS) -
Els passatgers d'un tren de Rodalies han estat evacuats aquest diumenge cap a les 13.15 a causa d'una avaria entre Cunit i Cubelles (Tarragona) aquest migdia, la qual cosa ha provocat demores d'uns 30 minuts a les línies R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17.
Una vegada evacuat el passatge, la circulació habitual es reprèn progressivament, informa Rodalies a diversos missatges d'X recollits per Europa Press.
Protecció Civil ha posat fi a la prealerta Ferrocat que havia activat per a aquesta incidència a la infraestructura i els tècnics d'Adif hi treballen per solucionar-la.