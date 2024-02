Evacuen dos edificis a Badalona (Barcelona) per l'ensorrament d'un edifici de cinc plantes

BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han evacuat dos edificis al número 9 del carrer Canigó de Badalona (Barcelona) després de l'esfondrament del forjat d'un edifici de cinc plantes, del qual no se sap les persones que hi ha atrapades.

Els edificis evacuats preventivament, un dels quals ha patit una esquerda, es tracten del número 7 i 11, i són els contigus a l'edifici que ha patit l'ensorrament del forjat, han informat fonts dels bombers a Europa Press.

Els Bombers hi han enviat 13 dotacions, entre les quals hi ha unitats del Grup d'Estructures Col·lapsades (Grec), del Grup Operatiu de Suport (Gros) i de la unitat canina.

Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha enviat cinc unitats i el seu equip de psicòlegs, segons ha indicat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la prealerta del Procicat arran de l'incident, ha informat a X.