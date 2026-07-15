Actualitzat 15/07/2026 18:22

Evacuen una casa de colònies i un càmping per l'incendi de Sant Quirze Safaja (Barcelona)

L'incendi a Sant Quirze Safaja (Barcelona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -

Els equips d'emergència han evacuat aquest dimecres a la tarda la casa de colònies Can Micaló i el càmping L'Illa per l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Sant Quirze Safaja (Barcelona), segons informa Protecció Civil via X.

Els qui eren al càmping han estat evacuats al pavelló de Sant Quirze i els de la casa de colònies a Aiguafreda (Barcelona).

També s'ha demanat el confinament de les cases del Pla de la Casanova i l'hostal rural Masblanc i la Rovineta.

Els efectius de Protecció Civil han establert contacte amb els alcaldes per informar del confinament.

Fins a les 17.30 hores s'han cremat unes 70 hectàrees i sobre el terreny treballen una vintena de dotacions.

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