Evacuen una casa de colònies i un càmping per l'incendi de Sant Quirze Safaja (Barcelona)

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
Els equips d'emergència han evacuat aquest dimecres a la tarda la casa de colònies Can Micaló i el càmping L'Illa per l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Sant Quirze Safaja (Barcelona), segons informa Protecció Civil via X.
Els qui eren al càmping han estat evacuats al pavelló de Sant Quirze i els de la casa de colònies a Aiguafreda (Barcelona).
També s'ha demanat el confinament de les cases del Pla de la Casanova i l'hostal rural Masblanc i la Rovineta.
Els efectius de Protecció Civil han establert contacte amb els alcaldes per informar del confinament.
Fins a les 17.30 hores s'han cremat unes 70 hectàrees i sobre el terreny treballen una vintena de dotacions.