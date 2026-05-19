Evacuats 1.400 treballadors de la torre Mapfre de Barcelona en un simulacre d'incendi

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat i l'empresa Mapfre han fet aquest dimarts al migdia un simulacre d'incendi a la torre Mapfre de Barcelona, al carrer Marina, que ha obligat a evacuar els prop de 1.400 treballadors que hi havia a l'edifici, informa un comunciat del Govern.
L'objectiu principal de l'exercici ha estat provar el Pla d'Autoprotecció (PAU) de la torre Mapfre i avaluar la coordinació entre els cossos d'emergència després d'una trucada inicial al telèfon 112.
L'exercici ha consistit en l'incendi d'un vehicle elèctric en una estació de recàrrega de l'aparcament subterrani i ha servit per assajar els protocols d'assistència a persones amb mobilitat reduïda mitjançant el rescat d'un treballador situat al pis 17.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat hi han donat suport amb una dotació i un tècnic especialista des de la seva sala de control per testar l'ús de les comunicacions per ràdio, la coordinació entre tots dos cossos i l'entesa entre els comandaments de les dues sales.
El desplegament policial ha anat a càrrec dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que ha destinat efectius de la Unitat Territorial de Sant Martí i de la UREP per assumir les funcions d'ordre públic, seguretat perimetral, regulació del trànsit i suport en l'evacuació, mentre Protecció Civil supervisava l'exercici amb dos tècnics.