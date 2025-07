Evacuat menys greu en helicòpter el motorista accidentat a l'AP-7 a Barberà (Barcelona)

BARCELONA 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El motorista que ha patit un accident a l'AP-7 a Barberà del Vallès (Barcelona) aquest divendres a les 11.42 hores ha estat evacuat en estat menys greu amb un helicòpter medicalitzat del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

En l'accident també s'han vist implicats dos vehicles, els ocupants dels quals no han hagut de ser atesos pels equips d'emergència, i ja s'han reobert els tres carrils de la via que havien tallat per l'incident, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a X recollit per Europa Press.

Han afegit que encara es registren retencions des de la Roca del Vallès (Barcelona) de 10,5 quilòmetres.