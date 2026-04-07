Evacuat l'edifici Triangle de la Fundació Puigvert per un conat d'incendi sense ferits

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -
L'edifici Triangle de la Fundació Puigvert, a Barcelona, ha estat evacuat aquest dimarts al migdia per un conat d'incendi en un quadre elèctric que no ha provocat ferits, ha informat la institució en un missatge a X recollit per Europa Press.
El fum, originat a la planta -1, s'ha estès a altres plantes, la qual cosa ha motivat el desallotjament preventiu del centre.
La intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers de Barcelona ha permès reprendre l'activitat a l'edifici amb normalitat.