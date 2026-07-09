Evacuades 40 persones a L'Hospitalet (Barcelona) per un incendi en un edifici en construcció

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
40 persones han estat evacuades per un incendi en un edifici en construcció del carrer Aprestadora de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) aquest dijous sobre les 03.48 hores.
Els Bombers de la Generalitat, amb ajuda dels Bombers de Barcelona, han extingit el foc que ha cremat piles de material i escombraries, han informat els Bombers en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El cos ha activat 7 dotacions per l'incident.
En un altre missatge a 'X', el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha explicat que s'han atès a 10 ferits, tots "lleus", dels quals 5 han estat traslladats a CAPs i altres 5 han estat donats d'alta al lloc dels fets.
El SEM ha activat 9 ambulàncies.