Evacuada la planta -1 de l'Hospital Josep Trueta de Girona per una fuita de gas

GIRONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han desallotjat aquest dijous cap a les 13.50 hores la planta -1 de l'Hospital Josep Trueta de Girona per una fuita de gas en una zona d'obres del centre mèdic.

Així ho han comunicat en un missatge per la xarxa social X, recollit per Europa Press, en el qual han assegurat que els tècnics de la companyia treballen per tallar la fuita.

A més a més, han detallat que no hi ha cap afectat, tot i que el cos d'emergències està prenent les mesures pertinents per evitar la propagació del gas.