Eva Mengis-Arnal guanya el Premi Proa amb una novel·la sobre la relació de Rodoreda i Armand Obiols

La novel·la 'Mercè i Joan' es publicarà el 13 de novembre

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora i filòloga Eva Comas-Arnal ha guanyat el VI Premi Proa de Novel·la, dotat amb 40.000 euros, amb l'obra 'Mercè i Joan' en la qual ficciona la història d'amor entre Mercè Rodoreda i Armand Obiols entre 1939 i 1948, en uns anys marcats pel final de la Guerra Civil espanyola, la II Guerra Mundial, l'ocupació nazi de França i la postguerra.

En roda de premsa aquest dimarts prèvia al lliurament del premi, Comas-Arnal ha assegurat que es tracta d'una història d'amor, "l'amor més famós, controvertit i irremeiablement lligat a la història" en la cultura catalana, com és el de Mercè Rodoreda amb Joan Prat, més conegut pel pseudònim d'Armand Obiols.

El jurat del premi, format per Xavier Pla, Mar Bosch, Anna Sáez, Vicenç Villatoro i l'editor Josep Lluch, ha concedit el guardó a 'Mercè i Joan', en una edició en la qual es van presentar 63 obres.

"BIOFICCIÓ"

El president del jurat, Xavier Pla, ha destacat que la novel·la és una "bioficció", un tipus d'obra no massa habitual en les lletres catalanes, en la qual Comas-Arnal s'ha documentat com una historiadora i filòsofa però imagina com va ser aquesta relació en aquesta dècada.

Pla ha afirmat que es tracta d'una "història desolada d'amor i desamor" en la qual l'autora sotmet tot el material documentat a un procés de dramatització i que demostra al seu judici que la literatura catalana no para d'explorar nous territoris morals i narratius.

Comas-Arnal (Gavà, 1975), que ha mostrat la seva solidaritat amb les víctimes de la DANA, ha assegurat que l'obra ficciona diàlegs entre els protagonistes, algunes de les escenes --com la de la fugida d'Obiols quan està pres en un camp de concentració-- i alguns personatges, però sempre buscant la "versemblança" de tot allò que es desconeix de la relació.

"FACETA ÍNTIMA"

L'autora ha afirmat que ha volgut titular 'Mercè i Joan' la novel·la perquè era la forma amb la qual els dos protagonistes es deien en aquesta època i que l'obra busca la "faceta íntima" d'ells.

Comas-Arnal ha explicat que la novel·la mostra com s'enamoren a l'exili, com viuen els primers anys de la guerra, l'empresonament d'Obiols a França i la postguerra, així com la figura de Montserrat Trabal, l'esposa d'Obiols que es queda a Espanya: "La novel·la comença quan es fa aquest triangle amorós i acaba quan es desfà".

Autora de dues obres d'investigació sobre Rodoreda com 'El somni blau' i 'Afinar l'estil' i del podcast sobre l'escriptora 'La Maraldina', ha explicat que una qüestió important d'escriure la història en forma de novel·la és que permet "veure la situació en present", mentre que si es fa en forma d'assaig o investigació acadèmica es narra amb els fets ja finalitzats.

SENSE DEFUGIR EPISODIS

Comas-Arnal ha destacat que la novel·la "no defuig" capítols com quan Armand Obiols es va convertir en cap d'administració d'un camp de concentració nazi, però ha dit que també va tenir contactes amb la resistència francesa o amb els maquis.

Ha recordat que Obiols no va amagar aquest episodi: "Sent això veritat, és necessari explicar-ho tot, com els seus contactes amb la resistència, que en alguns casos s'han negat", ha dit, animant al fet que s'estudiï en forma d'assaig perquè al seu judici queda molt per explicar.

Ha explicat que va començar a treballar en la idea el 2022, sense tenir clar en un inici si anava a ser un estudi o una novel·la, i ha subratllat que a l'hora d'encarar l'escriptura ha buscat distanciar-se de l'estil de Rodoreda i Obiols.

La novel·la guanyadora del VI Premi Proa, que en anteriors edicions va recaure en Jordi Nopca, Francesc Serés, Maite Salord, Martí Domínguez i Laura Gost, es publicarà el proper 13 de novembre a través del segell Proa.