Eva Libertad es porta el Premi Gaudí a millor direcció amb 'Sorda'

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
La directora Eva Libertad ha aconseguit el Premi Gaudí a la millor direcció la nit d'aquest diumenge en la gala que se celebra en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
S'ha imposat en aquesta categoria a pesos pesants com Albert Serra per 'Tardes de soledad', Carla Simón per 'Romería' i Oliver Laxe per 'Sirat'.
Es tracta del segon Gaudí que Libertad aconsegueix aquesta nit després del de millor guió adaptat, i el tercer que es porta la pel·lícula, amb el d'Álvaro Cervantes a millor actor secundari.