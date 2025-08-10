Eva García (PP) acusa el Govern d'"inútil" per manca de places a l'FP i demana a Niubó comparèixer

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La diputada del PP al Parlament i presidenta de la Comissió d'Educació, Eva García, ha acusat aquest diumenge el Govern d'inútil per no resoldre una manca de places a l'FP i "agreujar els problemes que ja tenia ERC".
Afirma en un comunicat que 15.000 alumnes s'han quedat sense plaça assignada, per la qual cosa ha demanat que la consellera Esther Niubó doni explicacions a la primera comissió parlamentària de setembre, i també li presentarà una bateria de preguntes.
"Un any després, continuem amb el mateix problema, sense solucions i amb milers de joves veient truncades les seves expectatives de formació i ocupació", segons García, i ha afegit que l'any passat 30.000 alumnes es van quedar sense plaça.
García vol que la compareixença de Niubó també abordi "el tancament de línies i l'asfíxia de les escoles concertades catalanes", que ha contrastat amb la subvenció a l'escola francesa La Bressola per utilitzar el català.
Per ella, el Govern "improvisa, actua amb sectarisme i absoluta manca de planificació", i ha reclamat textualment un sistema educatiu que funcioni per a tothom, que respecti la llibertat dels pares i no sigui un instrument partidista.