Eva Baltasar torna amb la novel·la 'Peixos': "M'avorreixen les històries lluminoses"

BARCELONA, 4 març (EUROPA PRESS) -
L'escriptora Eva Baltasar torna a la novel·la amb 'Peixos' (Club Editor) una història d'amor protagonitzada per una escriptora i una venedora de peix ambulant, que s'allunya d'històries literàries arquetípiques: "M'avorreixen les històries lluminoses".
En una entrevista amb Europa Press, Baltasar (Barcelona, 1978) ha dit que aquestes històries lluminoses les vol a la vida real, però que en l'escriptura busca "anar a l'inconscient" i que les protagonistes segueixin un camí incòmode en l'entorn segur de la literatura.
Tothom té parts fosques al seu interior, reprimides, i "escriure és una manera de connectar amb aquesta part de manera sana", com també es pot fer llegint, ha emfatitzat l'autora.
Des del punt de vista de la narradora protagonista, 'Peixos' --que es publicarà en castellà com 'Peces' a Random House-- aborda el procés d'enamorament amb Victòria, qui coneix en un mercat ambulant, i amb la qual inicia una història d'amor tòxica en un continu anar i tornar.
"TOT AMOR COMENÇA AMB UNA OBSESSIÓ"
"Tot amor comença amb una obsessió", ha assenyalat Baltasar, qui afirma que la pateixen tant Victòria, que és una dona amb capacitat per fer mal, com l'escriptora, en la seva voluntat d'establir un vincle per desenvolupar aquest amor.
Ha explicat que amb el personatge de Victòria va voler jugar amb un cert goticisme, una casa on es reflecteix la seva personalitat, una làpida misteriosa i un gos que sembla el dels Baskerville, que aconsegueix "sostenir" la violència de la dona i que és apartat quan vol mostrar la seva animalitat.
"ÉS POSSIBLE MATAR ELS MONSTRES"
L'escriptora ha precisat que es titula 'Peixos' perquè viuen sense pensar però es mouen per instint, com passa amb les protagonistes, tot i que una d'elles sap que l'altra és "un depredador".
Per això, ha dedicat el llibre a una de les seves filles, en la vintena i amb temps d'aprendre a la vida, i a qui mostra amb la novel·la que "és possible matar els monstres".
Malgrat que la narradora és escriptora i que en les seves novel·les hi ha "pinzellades" de la seva vida, Baltasar ha subratllat que no té res a veure amb la protagonista, tot i que alguns temes dels quals escriu li permeten assolir un autoconeixement i entendre incomoditats passades per cancel·lar-les amb l'escriptura.
Sobre els seus hàbits d'escriptura, ha explicat que escriu unes dues o tres hores diàries i que li interessa molt el llenguatge, producte també del seu vessant poètic, per la qual cosa busca "ritme, musicalitat, crear imatges i un component estètic" sense caure en el barroquisme ni les frases llargues.
VERSIÓ TEATRAL DE 'PERMAGEL'
Independent del Tríptic format per 'Permagel', 'Boulder' i 'Mamut' i més emparentada amb 'Ocàs i fascinació', de la qual Baltasar diu que aquest 'Peixos' n'estira un fil, l'autora torna a condensar en menys de 200 pàgines una història intricada, un format que li sorgeix de manera natural: "Arriba un moment en el procés d'escriptura que veig que s'acosta el final. Se'm fon a les mans".
Ha afirmat que li agrada participar en clubs de lectura com fa la protagonista --"Em sento com un predicador amb la seva Bíblia", ha afirmat-- i que es pren la diada de Sant Jordi com un regal en el qual pot acostar la seva obra als lectors.
A escasses setmanes de l'estrena de l'adaptació teatral de 'Permagel' al Teatre Texas de Barcelona, ha assegurat que no ha participat en el procés de creació i que confia en la directora Victoria Szpunberg i l'actriu Maria Rodríguez Soto: "Serà una sorpresa. Quan pugui aniré a que em sorprenguin", ha conclòs.