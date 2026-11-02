Eva Baltasar, Premi Médicis Étranger amb 'Ocàs i fascinació'

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
La traducció al francès d''Ocàs i fascinació' ('Déclin et fascination') d'Eva Baltasar, a càrrec d'Annie Bats per a l'editorial Verdier, ha guanyat el Premi Médicis Étranger 2026, anunciat aquest dilluns a París.
Club Editor, que va publicar l'edició en català, ha assegurat a les xarxes socials que és "la primera obra catalana que rep aquest premi".
El jurat ha estat format per Pascale Roze, Marianne Alphant, Michel Braudeau, Marie Darrieussecq, Dominique Fernandez, Anne F. Garréta, Patrick Grainville, Andreï Makine i Alain Veinstein.