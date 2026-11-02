Eva Baltasar, Premi Médicis Étranger amb la novel·la 'Ocàs i fascinació'

BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
La traducció al francès de la novel·la 'Ocàs i fascinació' ('Déclin et fascination') d'Eva Baltasar, a càrrec d'Annie Bats per a l'editorial Verdier, ha guanyat el Premi Médicis Étranger 2026, anunciat aquest dilluns a París.
Club Editor, que va publicar l'edició en català, ha assegurat a les xarxes socials que és "la primera obra catalana que rep aquest premi", i ha felicitat Baltasar i la traductora pel guardó en la categoria de novel·la estrangera.
El jurat ha estat format per Pascale Roze, Marianne Alphant, Michel Braudeau, Marie Darrieussecq, Dominique Fernandez, Anne F. Garréta, Patrick Grainville, Andreï Makine i Alain Veinstein.
'Ocàs i fascinació' competia amb 'Camping', de Lavinia Braniste; 'Baignade surveillée', de Laura Kasischke; 'La maison d'eté', de Masashi Matsuie; 'Caesaria', de Hanna Nordenhök; 'L'inequilibre', d'Alcide Pierantozzi; 'Inventaire de ce qu'il reste après que la forêt a brüle', de Michele Ruol; 'La rue', de Robert Seethlaer, i 'Les noms de Feliza', de Juan Gabriel Vásquez.
VA ASPIRAR AL BOOKER EL 2023
Eva Baltasar ja va aspirar el 2023 a un premi internacional, en aquest cas va aspirar al Booker International Prize amb la novel·la 'Boulder', una de les integrants del seu tríptic sobre la maternitat.
La novel·la 'Ocàs i fascinació' segueix la història de la protagonista, una dona amb estudis que viu en una habitació rellogada i que d'un dia per l'altre perd la feina i l'habitatge i es veu abocada al carrer.
La protagonista es troba amb la Trudi, que reflecteix la "solidaritat desinteressada que manté les ciutats" (com la defineix l'autora), i que la introdueix en la neteja de cases, on la protagonista troba una manera de funcionar.