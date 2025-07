Europe obre aquest dissabte el Festival de la Porta Ferrada (Girona)

GIRONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El grup suec Europe obre aquest dissabte el 63è Festival de la Porta Ferrada, que se celebra fins al 20 d'agost a Sant Feliu de Guíxols (Girona) amb una programació que tindrà a Andrés Calamaro, Guitarricadelafuente, Sara Baras, Els Pets, Brad Mehldau, Umberto Tozzi i Rosario.

La programació al Guíxols Arena, després del concert de Europe, seguirà amb Andrés Calamaro (19 de juliol), Kurt Eilling & Yellowjackets (25 de juliol), Brad Mehldau (27 de juliol), Ginestà (5 d'agost), Fangoria i La Casa Azul (6 d'agost) i Miguel Poveda (7 d'agost).

Continuarà amb Antoñito Molina i María Pelaé (8 d'agost), Sara Baras (9 d'agost), Umberto Tozzi (10 d'agost), Los Secretos i Duncan Dhu (11 d'agost), Sofiane Pamart (12 d'agost), Guitarricadelafuente (13 d'agost), God Save the Queen (14 d'agost), Els Pets (16 d'agost) i Rosario (18 d'agost).

Com a complement als concerts al Guíxols Arena, comptarà amb una zona Village, amb una programació íntegrament femenina amb artistes com We Are Impala, Sandra Bautista, Txènia, Laura Marchal, Irene Cortés, Paula Domínguez, Paula Valls, Lydia Torrejón, Namina, Julia Moument, Anna Dívori i Rocío Ruano.

L'església del monestir serà l'escenari de tres concerts especials, dos dels quals tindran com a protagonista la figura de Juli Garreta, el centenari de la mort del qual es commemora enguany, els de Núria Giménez (7 d'agost) i Roger Padullés (12 d'agost), i que es completarà amb Myklós Perényi, amb suites de Johann Sebastian Bach.